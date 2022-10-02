"Кубок – это парафия УАФ. И было бы очень глупо УАФ и нашим клубам планировать что-то в начале сезона в то время, когда было неизвестно, сможем ли мы вообще играть в футбол.

Металлист 1925 поздравил Металлист с дебютным разгромом от Шахтера: "Знаем, что против гранда играть не просто"

Но клубы проявляют инициативу, и по состоянию на сегодняшний день есть три варианта проведения Кубка Украины. Первый – это турнир из клубов УПЛ. Стартовать он должен где-то в феврале-марте. Будут играть 16 клубов, которые будут сеяться по местам, которые займут по итогам первой части чемпионата Украины.

Второй – все то же самое, но играют всего 8 клубов. Они будут рассеяны согласно первым восьми строчкам в турнирной таблице по состоянию на февраль следующего года.

И есть еще третий вариант – расширенный. Говорят, что сейчас клубы Первой лиги изобрели достаточно эргономичный способ, как разыграть ранние стадии Кубка, и лучшие команды этих ранних стадий могут затем присоединиться к клубам УПЛ. Определенная ясность по этому поводу появится уже в ноябре. Все покажет война", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

К слову, предыдущий розыгрыш Кубка Украины был недоигран из-за войны. Проведение турнира было остановлено на стадии четвертьфиналов, в которых должны были сыграть: Металлист – Заря, Александрия – Динамо, Львов – Шахтер и СК Днепр-1 – Ворскла.

Напомним, действующим обладателем трофея остается Динамо, ставшее победителем турнира в сезоне 2020/21.

Шахтер забил 6 голов Металлисту и вернулся на вершину УПЛ – хет-трик Сикана, у Мудрика три ассиста и промах с пенальти