Ще один футбольний турнір може відновитись на теренах України. Йдеться про кубкові змагання.

Якщо УПЛ відновилась після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, то проведення Кубка досі заморожене. Минулорічний розіграш не був дограний, а нинішній під питанням.

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Як повідомляє FanDay з посиланням на члена виконавчого комітету УАФ Валерія Новобранця, старт кубкового турніру планується на весну 2023 року. Остаточного рішення щодо проведення немає, адже все залежатиме від перебігу війну та загальної ситуації в країні на той час.

Останнім володарем Кубка є Динамо, яке виграло трофей у 2021-му. Загалом у киян 13 тріумфів, стільки ж у Шахтаря.

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