Кубок України: визначені місце та час проведення матчів 1/8 фіналу
Учасники 1/8 фіналу Кубка України дізнались, де та коли будуть проведені матчі цієї стадії змагань.
Базові дати проведення матчів 1/8 фіналу Кубка України 2023/24 – 26-27 вересня, повідомляє офіційний сайт УАФ. Єдина гра, яка відбудеться не у визначені дні – ФСК Маріуполь – Зоря (буде проведена 12 жовтня).
Динамо і Шахтар синхронно вилетіли з жіночого Кубка України
26 вересня
Верес – Шахтар – початок о 13:00 – стадіон Авангард (Рівне).
Рух – Олександрія – початок о 15:00 – стадіон ім. Богдана Маркевича (Винники).
27 вересня
Полісся – СК Дніпро-1 – початок о 15:00 – Центральний міський стадіон Полісся (Житомир).
Чорноморець – Кривбас – початок о 15:00 – стадіон Чорноморець (Одеса).
Вікторія – Минай – початок о 15:00 – стадіон Ювілейний (Суми).
Оболонь – Динамо – початок о 17:00 – стадіон Оболонь-Арена (Київ).
Металіст 1925 – Ворскла – початок о 18:30 – НТК ім. В. Баннікова (Київ).
12 жовтня
ФСК Маріуполь – Зоря – початок о 13:00 – стадіон Колос (Бориспіль).
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