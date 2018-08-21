Кубок Украины: матч Металлург – СК Днепр-1 перенесено

Матч Кубка Украины Металлург – СК Днепр-1 перенесено на 19 сентября.

Матчи второго предварительного этапа Кубка Украины будут проходить 22 августа, однако матч между запорожским Металлургом и СК Днепр-1 перенесено на 19 сентября. Вероятно это связано с тем, что уже на следующий день после базовой даты проведения матчей Кубка на стадионе Славутич-Арена Заря будет принимать Лейпциг в Лиге Европы.

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Также отменен матч Сумы – Кобра, ведь харьковская команда снялась с соревнований, сообщает официальный сайт ФФУ.