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Кубок Украины: матч Металлург – СК Днепр-1 перенесено

20 августа 22:52 19 Читати українською
Кубок Украины: матч Металлург – СК Днепр-1 перенесено
СК Днепр 1 / Официальный сайт клуба

Матч Кубка Украины Металлург – СК Днепр-1 перенесено на 19 сентября.

Матчи второго предварительного этапа Кубка Украины будут проходить 22 августа, однако матч между запорожским Металлургом и СК Днепр-1 перенесено на 19 сентября. Вероятно это связано с тем, что уже на следующий день после базовой даты проведения матчей Кубка на стадионе Славутич-Арена Заря будет принимать Лейпциг в Лиге Европы.

СК Днепр-1 отказал журналистке в аккредитации из-за "авторской позиции

Также отменен матч Сумы – Кобра, ведь харьковская команда снялась с соревнований, сообщает официальный сайт ФФУ.

Теги
Металлург Запорожье Металлург Запорожье Кубок Украины СК Днепр-1 СК Днепр-1
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