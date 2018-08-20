Кубок України: матч Металург – СК Дніпро-1 перенесено

Матч Кубка України Металург – СК Дніпро-1 перенесено на 19 вересня.

Матчі другого попереднього етапу Кубка України проходитимуть 22 серпня, однак матч між запорізьким Металургом та СК Дніпро-1 перенесено на 19 вересня. Ймовірно це пов'язано з тим, що вже на наступний день після базової дати проведення матчів Кубка на стадіоні Славутич-Арена Зоря прийматиме Лейпциг у Лізі Європи.

СК Дніпро-1 відмовив журналістці в акредитації через "авторську позицію"

Також відмінено матч Суми – Кобра, адже харківська команда знялась зі змагань, повідомляє офіційний сайт ФФУ.