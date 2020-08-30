Кубок Украины 2020/21. Первый предварительный этап

Таврия-Симферополь – Реал-Фарма – 2:1

Голы: ?, 83, 90 – Топал, 30

Эпицентр – Карпаты – 4:0

Голы: Бадло, 42, Буй, 66, 83, 88

Удаление: Панчишин, 44

Олимпия – Горняк-Спорт – 1:1 (идет экстра-тайм)

Голы: Субачев, 61 (пен) – Гоменко, 90

В стартовом составе Реала-Фармы вышел 54-летний Николай Лиховидов, который является президентом клуба. Он отыграл 26 минут в полузащите, после чего был заменен. Заметим, что Таврия, которая испытывает финансовые трудности, вышла на игру в форме местной команды из Новотроицкого, где и проходил поединок. Реал-Фарма открыл счет в первом тайме, но под занавес игры Таврия ответила двумя точными ударами и прошла дальше.

Эпицентр – Карпаты: онлайн-трансляция матча Кубка Украины – первая игра львовян после вылета из УПЛ

Карпаты провели свой первый поединок после вылета из УПЛ. Любомир Вовчук располагал лишь 14 футболистами – таким образом, наставник "зелено-белых" мог провести максимум 3 замены без всякой альтернативы. Эпицентр открыл счет в первом тайме – Бадло ударом головой поразил ворота Карпат, которые сразу после этого еще и остались в меньшинстве после удаления Панчишина.

Во второй половине игры Буй классным дальним ударом удвоил счет, а на 83-й минуте он же оформил дубль. В конце матча все тот же Буй отобрал мяч у голкипера гостей и установил окончательный итог игры. 4:0 – Эпицентр разгромил обновленные и обескровленные Карпаты и выбил львовян из Кубка.

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