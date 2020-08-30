Львовские Карпаты официально начали сезон 2020/21. Соперником подопечных Любомира Вовчука стал Эпицентр из Дунаевцев. Прямая онлайн-трансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч первого предварительного этапа Кубка Украины Эпицентр – Карпаты стартовал в 17:00. Это первый поединок для "зелено-белых" после вылета из УПЛ. Как известно, новый сезон львовяне, которые изменили весь состав, начнут во Второй лиге.

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Соперником Карпат стал Эпицентр из Хмельницкой области. Заметим, что Любомир Вовчук столкнулся с серьезными проблемами – в запасе у "зелено-белых" только 3 игрока.

Стартовый состав Карпат: Горох, Калинчук, Савчук, Даниловский, Береза, Пидгурский, Панчишин, Гудзинский, Мудрик, Шостак, Иванюк.

Запасные: Сасс, Роман, Назарчук.

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