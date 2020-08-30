Кубок України: Карпати ганебно програли Епіцентру, Таврія вибила Реал-Фарму з 54-річним граючим президентом
У неділю, 30 серпня, відбулися 3 матчі першого попереднього етапу Кубка України 2020/21. Рахунок і огляд поєдинків читайте на "Футбол 24".
Кубок України 2020/21. Перший попередній етап
Таврія-Сімферополь – Реал-Фарма – 2:1
Голи: Жавко, 79, Захарченко, 88 – Топал, 30
Нереалізований пенальті: Окатий, 29 (Таврія-Сімферополь)
Епіцентр – Карпати – 4:0
Голи: Бадло, 42, Буй, 66, 83, 88
Вилучення: Панчишин, 44
Олімпія – Гірник-Спорт – 1:2
Голи: Субачев, 61 (пен) – Гоменко, 90, Малишко, 112
У стартовому складі Реала-Фарми вийшов 54-річний Микола Лиховидов, який є президентом клубу. Він відіграв 26 хвилин у півзахисті, після чого був замінений. Зауважимо, що Таврія, яка переживає фінансові труднощі, вийшла на гру у формі місцевої команди з Новотроїцького, де і проходив поєдинок. Реал-Фарма відкрив рахунок в першому таймі, але під завісу гри Таврія відповіла двома влучними ударами та пройшла далі.
Епіцентр – Карпати: онлайн-трансляція матчу Кубка України – перша гра львів'ян після вильоту з УПЛ
Карпати провели свій перший поєдинок після вильоту з УПЛ. Любомир Вовчук мав у своєму розпорядженні лише 14 футболістів – таким чином, керманич "зелено-білих" міг провести максимум 3 заміни без жодної альтернативи. Епіцентр відкрив рахунок в першому таймі – Бадло ударом головою вразив ворота Карпат, які одразу після цього ще й залишилися в меншості після вилучення Панчишина.
У другій половини гри Буй класним дальнім ударом подвоїв рахунок, а на 83-й хвилині він же оформив дубль. Наприкінці матчу все той же Буй відібрав м'яч у голкіпера гостей і встановив остаточний підсумок гри. 4:0 – Епіцентр розгромив оновлені та знекровлені Карпати та вибив львів'ян із Кубка.
В заключному поєдинку Олімпія була близькою до сенсації, але досвідченіший Гірник-Спорт спершу врятувався від поразки на 90-й хвилині, а в екстра-таймі вирвав перемогу.
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