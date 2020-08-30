Кубок України 2020/21. Перший попередній етап

Таврія-Сімферополь – Реал-Фарма – 2:1

Голи: Жавко, 79, Захарченко, 88 – Топал, 30

Нереалізований пенальті: Окатий, 29 (Таврія-Сімферополь)

Епіцентр – Карпати – 4:0

Голи: Бадло, 42, Буй, 66, 83, 88

Вилучення: Панчишин, 44

Олімпія – Гірник-Спорт – 1:2

Голи: Субачев, 61 (пен) – Гоменко, 90, Малишко, 112

У стартовому складі Реала-Фарми вийшов 54-річний Микола Лиховидов, який є президентом клубу. Він відіграв 26 хвилин у півзахисті, після чого був замінений. Зауважимо, що Таврія, яка переживає фінансові труднощі, вийшла на гру у формі місцевої команди з Новотроїцького, де і проходив поєдинок. Реал-Фарма відкрив рахунок в першому таймі, але під завісу гри Таврія відповіла двома влучними ударами та пройшла далі.

Епіцентр – Карпати: онлайн-трансляція матчу Кубка України – перша гра львів'ян після вильоту з УПЛ

Карпати провели свій перший поєдинок після вильоту з УПЛ. Любомир Вовчук мав у своєму розпорядженні лише 14 футболістів – таким чином, керманич "зелено-білих" міг провести максимум 3 заміни без жодної альтернативи. Епіцентр відкрив рахунок в першому таймі – Бадло ударом головою вразив ворота Карпат, які одразу після цього ще й залишилися в меншості після вилучення Панчишина.

У другій половини гри Буй класним дальнім ударом подвоїв рахунок, а на 83-й хвилині він же оформив дубль. Наприкінці матчу все той же Буй відібрав м'яч у голкіпера гостей і встановив остаточний підсумок гри. 4:0 – Епіцентр розгромив оновлені та знекровлені Карпати та вибив львів'ян із Кубка.

В заключному поєдинку Олімпія була близькою до сенсації, але досвідченіший Гірник-Спорт спершу врятувався від поразки на 90-й хвилині, а в екстра-таймі вирвав перемогу.

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