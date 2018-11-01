Кубок Украины: Ворскла победила Черноморец и вышла в 1/4 финала

Черноморец принимал Ворсклу в матче 1/8 финала Кубка Украины.
Первый там прошел в равной борьбе без особо острых моментов. На 60-ой минуте удар Сакива и ошибка голкипера хозяев Безрука, вывела Ворсклу вперед. Еще через 3 минуты полтавчане удвоили свое преимущество. Гол забил Карека с пенальти.
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Сразу после второго пропущенного гола болельщики Черноморца начали жечь файера. Главному арбитру пришлось приостановить матч и подождать пока рассеется дым над стадионом.
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Возможно, именно это привело одесситов в себя. На 69-ой минуте подопечные Ангела Червенкова забили гол. Грачев замкнул подачу с углового, на выходе неудачно сыграл голкипер Ворсклы Ткаченко. Матч закончился со счетом 1:2.
Кубок Украины, 1/8 финала
Черноморец – Ворскла – 1:2
Голы: Грачев, 69 – Сакив, 63, Карека, 66 (пен)