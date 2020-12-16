Кубок Украины 2020/21: определились все участники 1/4 финала
16:35 - Читати українською
Победа Зари над Десной (1:0) окончательно сформировала список участников 1/4 финала Кубка Украины.
завершено
Владлен Юрченко 16’
Владлен Юрченко 58’
16’ Владлен Юрченко
58’ Владлен Юрченко
В следующую стадию национального Кубка пробились 6 представителей Премьер-лиги и 2 Первой лиги.
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Учасники 1/4 финала:
Шахтер
Динамо
Заря
СК Днепр-1
Александрия
Колос
Агробизнес
Верес.
Добавим, что поединки 1/4 финала Кубка Украины состоятся 3 марта 2021 года. Финал турнира запланирован на 12 мая, хозяин – городской стадион Тернополя.
Заря вышла в четвертьфинал Кубка Украины, удержав победу над Десной в скандальном матче с двумя удалениями
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