Кубок Украины 2021/22: результаты жеребьевки 2-го этапа – дерби Карпат и другие поединки
Состоялась уже вторая жеребьевка Кубка Украины нового сезона. Результаты читайте в этой новости на Футбол 24.
Жеребьевка началась в 10:00 в Доме футбола, в ней участвовали пресс-атташе УАФ Александр Гливинский, экс-тренер молодежных сборных Украины Александр Головко и известная отечественная легкоатлетка Ольга Саладуха.
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Во втором предварительном раунде Кубка Украины 2021/22 примут участие 16 команд Первой лиги, 26 представителей Второй лиги и два любительских коллектива. Во время жеребьевки участники розыгрыша были разделены на группы по региональному принципу.
Результаты жеребьевки второго предварительного этапа Кубка Украины 2021/22
Первая группа:
Карпаты Львов – Карпаты Галич
Феникс Подмонастырь – Прикарпатье
Ужгород – Нива Тернополь
Буковина – Агробизнес
Эпицентр – Подолье
Вторая группа:
Чайка – Чернигов
Рубикон – Полесье
Диназ – Оболонь
Нива Винница – Волынь
Левый Берег – Олимпик
Третья группа:
Сумы – МФК Металлург Запорожье
Альянс – Краматорск
Скорук – Виктория
Яруд – Металлист
Олимпия – Волчанск
Перемога – Горняк-Спорт
Четвертая группа:
Реал Фарма – ВПК-Агро
Балканы – Энергия
Николаев – Кривбасс
ЛНЗ – Кремень
Таврия – Днепр Черкассы
Никополь – Кристалл
Матчи второго предварительного этапа Кубка Украины состоятся 18 августа – это базовая дата. Эта стадия турнира, как и все последующие, состоит из одного поединка.
К слову, в общем больше всего триумфов в розыгрышах Кубка имеют Динамо и Шахтер – оба по 13 раз поднимали трофей над головой.
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