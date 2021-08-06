Состоялась уже вторая жеребьевка Кубка Украины нового сезона. Результаты читайте в этой новости на Футбол 24.

Жеребьевка началась в 10:00 в Доме футбола, в ней участвовали пресс-атташе УАФ Александр Гливинский, экс-тренер молодежных сборных Украины Александр Головко и известная отечественная легкоатлетка Ольга Саладуха.

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Во втором предварительном раунде Кубка Украины 2021/22 примут участие 16 команд Первой лиги, 26 представителей Второй лиги и два любительских коллектива. Во время жеребьевки участники розыгрыша были разделены на группы по региональному принципу.

Результаты жеребьевки второго предварительного этапа Кубка Украины 2021/22

Первая группа:

Карпаты Львов – Карпаты Галич

Феникс Подмонастырь – Прикарпатье

Ужгород – Нива Тернополь

Буковина – Агробизнес

Эпицентр – Подолье

Вторая группа:

Чайка – Чернигов

Рубикон – Полесье

Диназ – Оболонь

Нива Винница – Волынь

Левый Берег – Олимпик

Третья группа:

Сумы – МФК Металлург Запорожье

Альянс – Краматорск

Скорук – Виктория

Яруд – Металлист

Олимпия – Волчанск

Перемога – Горняк-Спорт

Четвертая группа:

Реал Фарма – ВПК-Агро

Балканы – Энергия

Николаев – Кривбасс

ЛНЗ – Кремень

Таврия – Днепр Черкассы

Никополь – Кристалл

Матчи второго предварительного этапа Кубка Украины состоятся 18 августа – это базовая дата. Эта стадия турнира, как и все последующие, состоит из одного поединка.

К слову, в общем больше всего триумфов в розыгрышах Кубка имеют Динамо и Шахтер – оба по 13 раз поднимали трофей над головой.

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