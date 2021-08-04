Кубок Украины: Карпаты дожали 17-летнего голкипера, любители разбили профессионалов 6:0, фиаско экс-тренера из УПЛ
Кубок Украины-2021/2022 официально начался с 5 матчей предварительного этапа.
Кубок Украины, первый предварительный этап
Феникс Подмонастырь – Мункач Мукачево – 2:0
Олимпия Савинцы – Любомир Ставище – 6:0
Голы: Нуемб, 6, Тищенко, 28, 35, Кирпиченко, 48, 53, Бурляй, 72
Скорук Томаковка – Тростянец – 1:0
Гол: Малыш, 70
Удаление: Полянский, 73 (Тростянец)
Левый берег – СК Полтава – 1:0
Гол: Ищенко, 102
Карпаты – ФСК Киев – 3:0
Голы: Галенков, 78, Чачуа, 85, Ермаченко, 90
Первые две пары подарили триумф команд, которые даже не входят в пирамиду профессионального футбола Украины. Феникс Подмонастырь уверенно одолел Мункач. Закарпатцам не помог даже именитый тренер Виталий Шумский, который имел опыт работы со Львовом в УПЛ.
Олимпия не оставила мокрого места от Любомира, отгрузив 6 голов. Начало сезона для команды из Ставище (поселок Киевской области) сложилось ужасно – два поражения во Второй лиге, а теперь еще и позор в Кубке. Томаковскому Скоруку хватило точного удара Малыша, чтобы пройти Тростянец.
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На этой стадии встретились Левый берег и СК Полтава, которые возглавляют свои группы во Второй лиге. Только здесь 90 минут основного времени не хватило для определения победителя. Решающий момент произошел на 102-й минуте. Подача с углового привела к хаосу в штрафной Полтавы. Лучше всех сориентировался экс-защитник Шахтера Николай Ищенко, который головой подправил мяч в ворота – 1:0.
Карпаты хотели закрепить удачный старт сезона победой в Кубке. Львовяне устроили настоящий штурм ворот столичного ФСК, но голкипер Кирилл Марцияш действовал фантастически. Иронично, что именно 17-летний вратарь допустил роковую ошибку. При подаче углового он неудачно сыграл на выходе, позволив Галенкову точно пробить по центру. Все вопросы относительно победителя снял роскошный гол пяткой Чачуа, а Ермаченко оформил разгром – 3:0.
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