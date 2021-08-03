"Кононов стал нашим другом, когда только возглавил Карпаты. Он не делал из себя тренера, который если сказал – значит так и будет. До Кононова за нарушение режима что только не делали, но футболисты все равно продолжали его нарушать, при Кононове – никаких штрафов и команда вообще не нарушала режим. Он подбирал такие слова, что команда просто хотела идти и играть.

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В последний год своей работы он стал таким, каким нельзя быть. Знаю, что и тренерский штаб переругался между собой. И он сам не мог найти общий язык с футболистами. Но я все равно говорю, что это топовый тренер. Мы же не знаем, отчего это произошло, может отношения с президентом испортились. Он нам это не рассказывал. А что касается той истории, когда он надел футболку с Путиным – это неправильно", – поделился Тлумак в интервью Брутальному футболу.

Напомним, Кононов возглавлял Карпаты с 2008 по 2011 годы, после чего перебрался в расположение Севастополя, а позже и в чемпионат России. Именно при работе белорусского специалиста львовяне впервые в своей истории добрались группового раунда Лиги Европы.

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