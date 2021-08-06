Відбулося вже друге жеребкування Кубка України нового сезону. Результати читайте у цій новині на Футбол 24.

Жеребкування розпочалося о 10:00 в Будинку футболу, у ньому брали участь прес-аташе УАФ Олександр Гливинський, екс-тренер молодіжних збірних України Олександр Головко та відома вітчизняна легкоатлетка Ольга Саладуха.

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У другому попередньому раунді Кубка України 2021/22 візьмуть участь 16 команд Першої ліги, 26 представників Другої ліги та два аматорські колективи. Під час жеребкування учасники розіграшу були поділені на групи за регіональним принципом.

Результати жеребкування другого попереднього етапу Кубка України 2021/22

Перша група:

Карпати Львів – Карпати Галич

Фенікс Підмонастир – Прикарпаття

Ужгород – Нива Тернопіль

Буковина – Агробізнес

Епіцентр – Поділля

Друга група:

Чайка – Чернігів

Рубікон – Полісся

Діназ – Оболонь

Нива Вінниця – Волинь

Лівий Берег – Олімпік

Третя група:

Суми – МФК Металург Запоріжжя

Альянс – Краматорськ

Скорук – Вікторія

Яруд – Металіст

Олімпія – Вовчанськ

Перемога – Гірник-Спорт

Четверта група:

Реал Фарма – ВПК-Агро

Балкани – Енергія

Миколаїв – Кривбас

ЛНЗ – Кремінь

Таврія – Дніпро Черкаси

Нікополь – Кристал

Матчі другого попереднього етапу Кубка України відбудуться 18 серпня – це базова дата. Ця стадія турніру, як і всі наступні, складається з одного поєдинку.

До слова, загалом найбільше тріумфів у розіграшах Кубка мають Динамо та Шахтар – обоє по 13 разів піднімали трофей над головою.

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