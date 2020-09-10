Кубок Украины 2020/21: результаты жеребьевки второго предварительного этапа
В столичном Доме футбола состоялась жеребьевка второго предварительного этапа Кубка Украины сезона 2020/21. В этом раунде сыграют 22 команды.
УАФ провела жеребьевку следующего раунда Кубка Украины.
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Имена своих соперников узнали 22 команды из Первой и Второй лиг, а также любительский коллектив Виктория с Сумщины. Из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19 и по просьбе клубов во время жеребьевки, по решению Дирекции по проведению Кубка Украины 2020/21, использовали географический принцип посева.
Матчи этой стадии запланированы на 16 сентября. Запорожский Металлург свой матч сыграет 23 сентября.
Все пары первого предварительного этапа:
Группа A
МФК Металлург – Горняк-Спорт
ВПК-Агро – Кремень
Группа B
Николаев – Черноморец
Нива Винница – Кристалл
Кривбасс – Таврия-Симферополь
Группа C
Альянс – Верес
Виктория – Диназ
Оболонь – Полесье
Группа D
Волынь – Прикарпатье
Ужгород – Агробизнес
Эпицентр – Нива Тернополь
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