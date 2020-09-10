УАФ провела жеребьевку следующего раунда Кубка Украины.

Кубок України: онлайн-трансляція жеребкування 2-го попереднього етапу – як це було

Имена своих соперников узнали 22 команды из Первой и Второй лиг, а также любительский коллектив Виктория с Сумщины. Из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19 и по просьбе клубов во время жеребьевки, по решению Дирекции по проведению Кубка Украины 2020/21, использовали географический принцип посева.

Матчи этой стадии запланированы на 16 сентября. Запорожский Металлург свой матч сыграет 23 сентября.

Все пары первого предварительного этапа:

Группа A

МФК Металлург – Горняк-Спорт

ВПК-Агро – Кремень

Группа B

Николаев – Черноморец

Нива Винница – Кристалл

Кривбасс – Таврия-Симферополь

Группа C

Альянс – Верес

Виктория – Диназ

Оболонь – Полесье

Группа D

Волынь – Прикарпатье

Ужгород – Агробизнес

Эпицентр – Нива Тернополь

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