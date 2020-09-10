У столичному Будинку футболу відбулася процедура жеребкування другого попереднього етапу Кубка України 2020/21. Своїх суперників дізналися 22 команди.

Кубок України: онлайн-трансляція жеребкування 2-го попереднього етапу – як це було / ФК Динамо

Жеребкування розпочалося о 10:00. Переглянути трансляцію наживо можна було безпосередньо в цій новині.

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Через складну епідеміологічну ситуацію з COVID-19 та за проханням клубів під час жеребкування організатори знову використали географічний принцип посіву.

У другому попередньому раунді Кубка України 2020/21 братимуть участь 19 переможців першого попереднього раунду (зокрема, тернопільська Нива, Верес, Миколаїв і Таврія-Сімферополь), а також три клуби Першої ліги – Агробізнес, Волинь та Оболонь. Базова дата матчів раунду – 16 вересня.

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