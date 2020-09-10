УАФ провела жеребкування наступного раунду Кубка України.

Кубок України: онлайн-трансляція жеребкування 2-го попереднього етапу – як це було

Імена своїх суперників дізналися 22 команди з Першої та Другої ліг, а також аматорський колектив Вікторія із Сумщини. Через складну епідеміологічну ситуацію з COVID-19 та за проханням клубів під час жеребкування, за рішенням Дирекції з проведення Кубка України 2020/21, використовували географічний принцип посіву.

Матчі цієї стадії заплановані на 16 вересня. Запорізький Металург свій матч зіграє 23 вересня.

Усі пари першого попереднього етапу:

Група A

МФК Металург – Гірник-Спорт

ВПК-Агро – Кремінь

Група B

Миколаїв – Чорноморець

Нива Вінниця – Кристал

Кривбас – Таврія-Сімферополь

Група C

Альянс – Верес

Вікторія – Діназ

Оболонь – Полісся

Група D

Волинь – Прикарпаття

Ужгород – Агробізнес

Епіцентр – Нива Тернопіль

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