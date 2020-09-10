Кубок України 2020/21: результати жеребкування другого попереднього етапу
У столичному Будинку футболу відбулося жеребкування другого попереднього етапу Кубка України сезону 2020/21. У цьому раунді зіграють 22 команди.
УАФ провела жеребкування наступного раунду Кубка України.
Кубок України: онлайн-трансляція жеребкування 2-го попереднього етапу – як це було
Імена своїх суперників дізналися 22 команди з Першої та Другої ліг, а також аматорський колектив Вікторія із Сумщини. Через складну епідеміологічну ситуацію з COVID-19 та за проханням клубів під час жеребкування, за рішенням Дирекції з проведення Кубка України 2020/21, використовували географічний принцип посіву.
Матчі цієї стадії заплановані на 16 вересня. Запорізький Металург свій матч зіграє 23 вересня.
Усі пари першого попереднього етапу:
Група A
МФК Металург – Гірник-Спорт
ВПК-Агро – Кремінь
Група B
Миколаїв – Чорноморець
Нива Вінниця – Кристал
Кривбас – Таврія-Сімферополь
Група C
Альянс – Верес
Вікторія – Діназ
Оболонь – Полісся
Група D
Волинь – Прикарпаття
Ужгород – Агробізнес
Епіцентр – Нива Тернопіль
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