"У нас была многочасовая встреча с Мирчей Луческу. Мы обсудили все вопросы, связанные с подготовкой Динамо, с трансферной политикой и т. д. Это был продуктивный и конструктивный разговор, я могу рассказать о его деталях.

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Что касается подготовки, то игроки и тренеры соберутся в Киеве 10-го января, затем медосмотр и несколько дней втягивающих тренировок. 15-го января команда чартерным рейсом отправится на первый сбор в ОАЭ, а обратно в Киев вернется 26-го января. На сбор команда полетит расширенным составом, к работе с первой командой будут привлечены игроки из дубля и молодежного состава.

С 29-го января по 8 февраля Динамо будет готовиться в Турции. В одном из соседних отелей будет жить молодежный состав, который также проведет сбор в этот период. После возвращения в Киев Динамо пройдет адаптацию к нашим погодным условиям и будет готовиться непосредственно к матчу с Олимпиком.

На сборах обязательно будут контрольные матчи, которые мы покажем в прямом эфире в YouTube. О соперниках сообщим дополнительно, у нас нет секретов от болельщиков, мы хотим, чтобы они были в курсе, как идет подготовка, поэтому поклонники Динамо будут получать максимально полную информацию о том, что происходит", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

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