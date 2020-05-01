Кубок Украины 2019/20: изменение даты финала, шансы на VAR для Динамо

Глава УАФ Андрей Павелко рассказал о подготовке к финальному матчу Кубка Украины-2019/20 в Тернополе.

"Ситуацию с подготовкой к проведению решающего матча розыгрыша Кубка Украины мы обсуждали с руководителем тернопольской областной ассоциации Тарасом Юриком. Вопросов возникает много. Тернополь готовится к финалу. Уже понятно, что он не состоится 13 мая. Но как только мы будем понимать, что в Украине снова можно будет проводить футбольные матчи, на Исполкоме УАФ мы рассмотрим новую дату финала Кубка Украины.

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Также мы хотим на обоих полуфинальных матчах использовать систему VAR. По крайней мере, анализируем такую ​​возможность, ведь на стадионах в Мариуполе и Ужгороде, чтобы использовать VAR, нужно выполнить определенные работы. И поединки надо будет проводить в разные дни. Мы постоянно мониторим ситуацию, в ближайшее время планируем провести еще одну встречу в том же формате и там уже будем анализировать состояние дел, имея новую информацию", – цитирует Павелко официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Напомним, в полуфинальных парах сыграют Динамо с Минаем и Мариуполь с Ворсклой.

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