toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Кубок України
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Кубок України 2019/20: зміна дати фіналу, шанси на VAR для Динамо

1 травня 13:12 639 Читать на русском
Кубок України 2019/20: зміна дати фіналу, шанси на VAR для Динамо
Андрій Павелко / Фото з відкритих джерел

Очільник УАФ Андрій Павелко розповів про підготовку до фінального матчу Кубка України-2019/20 у Тернополі.

"Ситуацію з підготовкою до проведення вирішального матчу розіграшу Кубка України ми обговорювали з керівником тернопільської обласної асоціації Тарасом Юриком. Питань виникає багато. Тернопіль готується до фіналу. Уже зрозуміло, що він не відбудеться 13 травня. Але тільки-но ми розумітимемо, що в Україні знову можна буде проводити футбольні матчі, на Виконкомі УАФ ми розглянемо нову дату фіналу Кубка України.

Чи працюватиме Шевченко зі збірною України на Євро – офіційне пояснення форс-мажорної ситуації з контрактом

Також ми хочемо на обох півфінальних матчах використати систему VAR. Принаймні, аналізуємо таку можливість, адже на стадіонах у Маріуполі та Ужгороді, щоб використовувати VAR, потрібно виконати певні роботи. Та й поєдинки треба буде проводити в різні дні. Ми постійно моніторимо ситуацію, найближчим часом плануємо провести ще одну зустріч у такому самому форматі й там уже будемо аналізувати стан справ, маючи нову інформацію", – цитує Павелка офіційний сайт Української асоціації футболу.

Нагадаємо, у півфінальних парах зіграють Динамо з Минаєм і Маріуполь з Ворсклою.

"Із Лобановським я погарячкував": карколомне життя легенди Динамо – Кубок світу, бунт і смертельна пригода в Африці

blog_ava
Вукоєвіч заарештований – легенда Динамо погрожував вбити дружину, її сестру та маму
13:40
12732
Теги
Андрій Павелко Кубок України Кубок України 2019/20 Відеоасистент арбітра (VAR)
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
37
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук