Кубок України 2019/20: зміна дати фіналу, шанси на VAR для Динамо

Очільник УАФ Андрій Павелко розповів про підготовку до фінального матчу Кубка України-2019/20 у Тернополі.

"Ситуацію з підготовкою до проведення вирішального матчу розіграшу Кубка України ми обговорювали з керівником тернопільської обласної асоціації Тарасом Юриком. Питань виникає багато. Тернопіль готується до фіналу. Уже зрозуміло, що він не відбудеться 13 травня. Але тільки-но ми розумітимемо, що в Україні знову можна буде проводити футбольні матчі, на Виконкомі УАФ ми розглянемо нову дату фіналу Кубка України.

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Також ми хочемо на обох півфінальних матчах використати систему VAR. Принаймні, аналізуємо таку можливість, адже на стадіонах у Маріуполі та Ужгороді, щоб використовувати VAR, потрібно виконати певні роботи. Та й поєдинки треба буде проводити в різні дні. Ми постійно моніторимо ситуацію, найближчим часом плануємо провести ще одну зустріч у такому самому форматі й там уже будемо аналізувати стан справ, маючи нову інформацію", – цитує Павелка офіційний сайт Української асоціації футболу.

Нагадаємо, у півфінальних парах зіграють Динамо з Минаєм і Маріуполь з Ворсклою.

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