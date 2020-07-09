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"Кубок на своем месте": Михайличенко признался, что Динамо тренировало пенальти перед финалом

09:10 - Читати українською
"Кубок на своем месте": Михайличенко признался, что Динамо тренировало пенальти перед финалом
Алексей Михайличенко / УАФ

Главный тренер Динамо не впадает в эйфорию после завоевания Кубка Украины 2019/20. Михайличенко похвалил свою команду, но отметил, что сезон продолжается.

28’ Беньямин Вербич
 
Руслан Степанюк 11’
11’ Руслан Степанюк
28’ Беньямин Вербич

"Не может быть Кубок второстепенной задачей, не может быть Лига чемпионов второстепенной. Это главная задача для такого клуба, как Динамо Киев. Я повторюсь, что мы с ребятами поговорили – если вас устраивает Лига Европы, давайте праздновать, если нам мало этого и нужна Лига чемпионов, давайте готовиться к следующей игре. Только готовиться к следующей игре, других вариантов не рассматривает вся команда.

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Перед серией пенальти не нужны были лозунги, все это прекрасно понимали. Мы определились, кто бьет и в какой последовательности. Даже перед Минаем в полуфинале и, конечно, перед Ворсклой мы тоже отрабатывали 11-метровые удары, потому что Кубок не терпит пренебрежения или еще чего-то, поэтому мы готовились к этому. Говорить однозначно очень трудно, потому что уверен, что и Полтава готовилась к 11-метровым. Здесь все индивидуально – нервы, самообладание сыграли главную свою роль.

Кубок на своем месте. Хочу еще раз поздравить всех болельщиков киевского Динамо с этой великой победой, с тем, что мы вернули Кубок в наш клуб. Мы постараемся на этом не останавливаться и идти дальше и дальше", – цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо со ссылкой на Yotube канал УАФ.

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Динамо Киев - Ворскла Динамо Киев Динамо Киев Ворскла Ворскла Кубок Украины Алексей Алексей Михайличенко
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