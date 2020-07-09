"Кубок на своем месте": Михайличенко признался, что Динамо тренировало пенальти перед финалом

Главный тренер Динамо не впадает в эйфорию после завоевания Кубка Украины 2019/20. Михайличенко похвалил свою команду, но отметил, что сезон продолжается.

"Не может быть Кубок второстепенной задачей, не может быть Лига чемпионов второстепенной. Это главная задача для такого клуба, как Динамо Киев. Я повторюсь, что мы с ребятами поговорили – если вас устраивает Лига Европы, давайте праздновать, если нам мало этого и нужна Лига чемпионов, давайте готовиться к следующей игре. Только готовиться к следующей игре, других вариантов не рассматривает вся команда.

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Перед серией пенальти не нужны были лозунги, все это прекрасно понимали. Мы определились, кто бьет и в какой последовательности. Даже перед Минаем в полуфинале и, конечно, перед Ворсклой мы тоже отрабатывали 11-метровые удары, потому что Кубок не терпит пренебрежения или еще чего-то, поэтому мы готовились к этому. Говорить однозначно очень трудно, потому что уверен, что и Полтава готовилась к 11-метровым. Здесь все индивидуально – нервы, самообладание сыграли главную свою роль.

Кубок на своем месте. Хочу еще раз поздравить всех болельщиков киевского Динамо с этой великой победой, с тем, что мы вернули Кубок в наш клуб. Мы постараемся на этом не останавливаться и идти дальше и дальше", – цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо со ссылкой на Yotube канал УАФ.

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