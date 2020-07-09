"Кубок на своєму місці": Михайличенко зізнався, що Динамо тренувало пенальті перед фіналом

Головний тренер Динамо не впадає в ейфорію після завоювання Кубка України 2019/20. Михайличенко похвалив свою команду, але відзначив, що сезон триває.

"Не може бути Кубок другорядним завданням, не може бути Ліга чемпіонів другорядною. Це головне завдання для такого клубу, як Динамо Київ. Я повторюся, що ми з хлопцями поговорили – якщо вас влаштовує Ліга Європи, давайте святкувати, якщо нам мало цього і потрібна Ліга чемпіонів, давайте готуватися до наступної гри. Тільки готуватися до наступної гри, інших варіантів не розглядає вся команда.

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Перед серією пенальті не потрібні були гасла, всі це прекрасно розуміли. Ми визначилися, хто б'є і в якій послідовності. Навіть перед Минаєм у півфіналі і, звичайно, перед Ворсклою ми теж відпрацьовували 11-метрові удари, тому що Кубок не терпить зневаги чи ще чогось, тому ми готувалися до цього. Говорити однозначно дуже важко, тому що впевнений, що і Полтава готувалася до 11-метрових. Тут все індивідуально – нерви, самоконтроль зіграли головну свою роль.

Кубок на своєму місці. Хочу ще раз привітати всіх уболівальників київського Динамо з цією великою перемогою, з тим, що ми повернули Кубок в наш клуб. Ми постараємося на цьому не зупинятися і йти далі й далі", – цитує Михайличенка офіційний сайт Динамо з посиланням на Yotube-канал УАФ.

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