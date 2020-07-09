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"Кубок на своєму місці": Михайличенко зізнався, що Динамо тренувало пенальті перед фіналом

09:10 - Читать на русском
"Кубок на своєму місці": Михайличенко зізнався, що Динамо тренувало пенальті перед фіналом
Олексій Михайличенко / УАФ

Головний тренер Динамо не впадає в ейфорію після завоювання Кубка України 2019/20. Михайличенко похвалив свою команду, але відзначив, що сезон триває.

28’ Беньямін Вербіч
 
Руслан Степанюк 11’
11’ Руслан Степанюк
28’ Беньямін Вербіч

"Не може бути Кубок другорядним завданням, не може бути Ліга чемпіонів другорядною. Це головне завдання для такого клубу, як Динамо Київ. Я повторюся, що ми з хлопцями поговорили – якщо вас влаштовує Ліга Європи, давайте святкувати, якщо нам мало цього і потрібна Ліга чемпіонів, давайте готуватися до наступної гри. Тільки готуватися до наступної гри, інших варіантів не розглядає вся команда.

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Перед серією пенальті не потрібні були гасла, всі це прекрасно розуміли. Ми визначилися, хто б'є і в якій послідовності. Навіть перед Минаєм у півфіналі і, звичайно, перед Ворсклою ми теж відпрацьовували 11-метрові удари, тому що Кубок не терпить зневаги чи ще чогось, тому ми готувалися до цього. Говорити однозначно дуже важко, тому що впевнений, що і Полтава готувалася до 11-метрових. Тут все індивідуально – нерви, самоконтроль зіграли головну свою роль.

Кубок на своєму місці. Хочу ще раз привітати всіх уболівальників київського Динамо з цією великою перемогою, з тим, що ми повернули Кубок в наш клуб. Ми постараємося на цьому не зупинятися і йти далі й далі", – цитує Михайличенка офіційний сайт Динамо з посиланням на Yotube-канал УАФ.

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06:17
16188
Теги
Динамо Динамо Ворскла Ворскла Кубок України Динамо - Ворскла Олексій Олексій Михайличенко
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