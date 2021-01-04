В полуфиналах и финале Кубка английской лиги сезона 2020/21 команды смогут проводить до пяти замен в ходе поединков.

Количество возможных замен в Кубке лиги увеличили, сообщает официальный сайт турнира.

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Организатор Carabao Cup после консультаций с участниками 1/2 финала решил позволить проводить до 5-ти замен за матч. В этом году полуфинальная стадия Кубка лиги будет состоять из одного матча. В частности, 5 января Тоттенхэм примет Брентфорд, а 6 января Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити померяются силами на Олд Траффорд.

К слову, ранее клубы Премьер-лиги не смогли вернуть правило пяти замен в высшем дивизионе чемпионата Англии. "За" проголосовали 10 клубов при минимально необходимых 14-ти голосах.

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