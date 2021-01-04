У півфіналах і фіналі Кубка англійської ліги сезону 2020/21 команди зможуть проводити до п'яти замін у ході поєдинків.

Кількість можливих замін у Кубку ліги збільшили, повідомляє офіційний сайт турніру.

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Організатор Carabao Cup після консультацій із учасниками 1/2 фіналу вирішив дозволити проводити до 5 замін за матч. Цьогоріч півфінальна стадія Кубка ліги складатиметься з одного матчу. Зокрема, 5 січня Тоттенхем прийме Брентфорд, а 6 січня Манчестер Юнайтед і Ман Сіті поміряються силами на Олд Траффорд.

До слова, раніше клуби Прем'єр-ліги не змогли повернути правило п'яти замін у вищому дивізіоні чемпіонату Англії. "За" проголосували 10 клубів при мінімально необхідних 14-ти голосах.

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