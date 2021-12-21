Английская Премьер-лига получает очень неутешительные отчеты тестирований команд на COVID-19.

За последнюю неделю установлен новый рекорд количества инфицированных, сообщает Sky Sport.

Клубы АПЛ решили не переносить праздничный тур – Ливерпуль оказался в оппозиции

В общей сложности клубы АПЛ провели 12345 тестов среди игроков и персонала. Из них 90 оказались положительными. Это вдвое больше предыдущей недели, когда зафиксировали 42 новых случая заболеваний.

Напомним, АПЛ была вынуждена перенести 6 поединков 18-го тура, однако клубы готовы обойтись без вынужденной паузы.

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