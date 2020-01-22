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Кубок Испании: Севилья уверенно одолела Леванте, Мальорка проиграла Сарагосе, Осасуна дожала Рекреативо

06:30 40 Читати українською
Кубок Испании: Севилья уверенно одолела Леванте, Мальорка проиграла Сарагосе, Осасуна дожала Рекреативо
Радость нервионцев / ФК Севилья

Завершились первые матчи 1/16 финала Кубка Испании. Престижный турнир потерял очередного представителя Примеры.

Испания, Копа дель Рей, 1/16 финала

Рекреативо – Осасуна – 2:3 (после дополнительного времени)

Голы: Морсилья, 13, Ф. Ронкалья, 45+1 (автогол) – Брашанац, 76, Авила, 83, И. Перес, 111

Сарагоса – Мальорка – 3:1

Голы: А. Бланко, 48, Пуадо, 54, Линарес, 75 – Фебас, 85

Севилья – Леванте – 3:1

Голы: Фернандо, 13, Окампос, 46, О. Торрес, 78 – О. Дуарте, 31

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Осасуна недооценила Рекреативо и пропустила в Уэльве два мяча еще до перерыва. Однако, усилия Морсильо и Ронкалья были напрасными. Стараниями Брашанаца и Авилы "красные" восстановили паритет и перевели игру в овертайм. А там Иньиго Перес вырвал победу для представителя Ла Лиги.

А вот в Сарагосе случилась сенсация. После "нулей" в первой половине игры арагонцы до 75-й минуты трижды забили высшелиговой Мальорке. Гол Фебаса за 5 минут до финального свистка стал слабым утешением для островитян на фоне раннего вылета из Кубка Испании.

В третьем матче дня сошлись два коллектива из Примеры. В первом тайме команды обменялись голами – на мяч Фернандо голом ответил Дуарте. А после перерыва забивала только Севилья. Сначала Окампос вывел нервионцев вперед, а затем Оливер Торрес установил окончательный результат.

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Кубок Испании Испания Рекреативо Рекреативо Леванте Леванте Мальорка Мальорка Осасуна Осасуна Севилья Севилья Сарагоса Сарагоса Кубок Испании 2019/20
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