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Кубок Іспанії: Севілья впевнено здолала Леванте, Мальорка програла Сарагосі, Осасуна дотиснула Рекреатіво

06:30 106 Читать на русском
Кубок Іспанії: Севілья впевнено здолала Леванте, Мальорка програла Сарагосі, Осасуна дотиснула Рекреатіво
Радість нервіонців / ФК Севілья

Завершилися перші матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Престижний турнір втратив чергового представника Прімери.

Іспанія, Копа дель Рей, 1/16 фіналу

Рекреатіво – Осасуна – 2:3 (після додаткового часу)

Голи: Морсілья, 13, Ф. Ронкалья, 45+1 (автогол) – Брашанац, 76, Авіла, 83, І. Перес, 111

Сарагоса – Мальорка – 3:1

Голи: А. Бланко, 48, Пуадо, 54, Лінарес, 75 – Фебас, 85

Севілья – Леванте – 3:1

Голи: Фернандо, 13, Окампос, 46, О. Торрес, 78 – О. Дуарте, 31

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Осасуна недооцінила Рекреатіво й пропустила в Уельві два м'ячі ще до перерви. Проте, зусилля Морсільї та Ронкальї були марними. Стараннями Брашанаца та Авіли "червоні" відновили паритет і перевели гру в овертайм. А там Іньїго Перес вирвав перемогу для представника Ла Ліги.

А ось у Сарагосі трапилася сенсація. Після "нулів" у першій половині гри арагонці до 75-ї хвилини тричі забили вищоліговій Мальорці. Гол Фебаса за 5 хвилин до фінального свистка став слабкою втіхою для острів'ян на фоні раннього вильоту з Кубка Іспанії.

У третьому матчі дня зійшлися два колективи з Прімери. У першому таймі команди обмінялися голами – на м'яч Фернандо голом відповів Дуарте. А після перерви забивала лише Севілья. Спочатку Окампос вивів нервіонців вперед, а потім Олівер Торрес встановив кінцевий результат.

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Теги
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