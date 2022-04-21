Решающий поединок розыгрыша французского кубка будет иметь привкус исторического момента.

Встречу Ниццы и Нанта рассудит Стефани Фраппар, сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции .

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38-летняя француженка станет первой в истории женщиной-арбитром, которой доверили обслуживать финал кубка. Фраппар регулярно судит игры французского чемпионата и еврокубков, а в прошлом году работала на Евро-2020.

Отметим, что решающая дуэль Кубка Франции сезона 2021/22 состоится 7 мая на Стад де Франс. Стартовый свисток раздастся в 22:00.