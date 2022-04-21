Кубок Франції: арбітриня отримала історичне призначення на фінал
18:48 - Читать на русском
Вирішальний поєдинок розіграшу французького кубка матиме присмак історичного моменту.
Зустріч Ніцци та Нанта розсудить Стефані Фраппар, інформує офіційний сайт Федерації футболу Франції.
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38-річна француженка стане першою в історії арбітринею, якій довірили обслуговувати фінал кубка. Фраппар регулярно судить ігри французького чемпіонату і єврокубків, а торік працювала на Євро-2020.
Зауважимо, вирішальна дуель Кубка Франції сезону 2021/22 відбудеться 7 травня на Стад де Франс. Стартовий свисток пролунає о 22:00.
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