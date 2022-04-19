"Наши зарубежные коллеги в очередной раз без объяснения причин и не имея на это юридических оснований, сообщили об ограничении сервисов: с сегодняшнего дня SNTV останавливает доступ к своему новостному сервису (хайлайты и видео для выпусков новостей).

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Из Франции поступило сообщение о Кубке и приостановке прав, то есть финал (единственный матч в пакете), который был в плане на 7 мая, в эфире "Матч ТВ" вы не увидите", – написал заместитель генерального продюсера федерального канала Василий Конов в Telegram.

Напомним, ранее на территории страны-оккупанта приостановили показ чемпионатов Англии, Франции, Португалии, Нидерландов и Шотландии. "Матч ТВ" регулярно вырезает или меняет проукраинские кадры, а в своем эфире запускает программы с пропагандистской риторикой агрессора.

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