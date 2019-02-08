Кубок Франции: Лион обыграл Генгам и вышел в четвертьфинал турнира

Лион на выезде победил Генгам в матче 1/8 финала Кубка Франции.

Кубок Франции, 1/8 финала

Генгам – Лион – 1:2

Голы: А. Мэнди, 88 – Дембеле, 7, Корне, 49

Генгам в родных стенах минимально уступил Лиону. Гости с первых минут взяли мяч в свои ноги и забили уже в дебюте встречи усилиями Дембеле. У Лиона еще было несколько прекрасных возможностей для взятия ворот, но то отличная игра голкипера Генгама, то стойка ворот спасала хозяев.

Сразу после перерыва Лиону удалось удвоить свое преимущество. После этого Генгам и Лион обменялись хорошими моментами, но забить третий гол команды смогли лишь под занавес матча. Мэнди получил прекрасную передачу от Коко и расстрелял ворота Лопеша. Лион мог снова забивать в компенсированное время, но не хватило мастерства.

Матч в итоге завершился со счетом 2:1. Лион несмотря на счет уверенно победил Генгам и вышел в 1/4 финала Кубка Франции.