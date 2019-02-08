Кубок Франції: Ліон обіграв Генгам та вийшов у чвертьфінал турніру

Ліон на виїзді мінімально переміг Генгам у матчі 1/8 фіналу Кубка Франції.

Кубок Франції, 1/8 фіналу

Генгам – Ліон – 1:2

Голи: А. Менді, 88 – Дембеле, 7, Корне, 49

Генгам у рідних стінах мінімально поступився Ліону. Гості з перших хвилин взяли м'яч у свої ноги та забили вже в дебюті зустрічі зусиллями Дембеле. У Ліона ще було декілька прекрасних нагод для взяття воріт, але чи то чудова гра голкіпера Генгама, чи то стійка рятувала господарів.

Відразу по перерві Ліону вдалося подвоїти свою перевагу. Після цього Генгам та Ліон обмінялися хорошими моментами, але забити третій гол команди спромоглись лише під завісу матчу. Менді отримав прекрасну передачу від Коко та розстріляв ворота Лопеша. Ліон міг знову забивати у компенсований час, але не вистачило майстерності.

Матч в підсумку завершився з рахунком 2:1. Ліон попри рахунок впевнено переміг генгам та вийшов до 1/4 фіналу Кубка Франції.