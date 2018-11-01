Кубок английской лиги: Арсенал сыграет с Тоттенхэмом, Челси будет принимать Борнмут

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором Арсенал и Тоттенхэм встретятся в северолондонском дерби.

Сразу после завершения матчей 1/8 финала Кубка английской лиги состоялась жеребьевка следующей стадии соревнований, сообщает официальный сайт английской Футбольной лиги. Самые принципиальные соперники Арсенал и Тоттенхэм встретятся друг с другом на Эмирейтс, тогда как лондонский Челси будет принимать другого представителя АПЛ Борнмут. Ориентировочная дата проведения матчей – 17 декабря.

Кубок английской лиги: Челси перестрелял Дерби Лэмпарда, Вест Хэм Ярмоленко уступил Тоттенхэму

Арсенал – Тоттенхэм

Челси – Борнмут

Мидлсбро – Бертон Альбион

Лестер / Саутгемптон – Манчестер Сити / Фулхэм