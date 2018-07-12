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Куадрадо отдаст 7-й номер Роналду

11 июля 22:48 235 Читати українською
Куадрадо отдаст 7-й номер Роналду
Хуан Куадрадо / Getty Images

Хавбек Ювентуса Хуан Куадрадо готов отдать "семерку" Криштиану Роналду, который стал игроком "старой синьоры".

Полузащитник Ювентуса Куадрадо готов отдать футболку с 7-м номером Криштиану Роналду.

"Блаженнее отдавать, чем брать. Благословляю тебя, Криштиану", – написал Куадрадо, выложив свое фото с футболкой Роналду и "семеркой" в Twitter.

Роналду почти всю клубную карьеру выступает под 7-м номером. У него есть бренд CR7.

Напомним, что Ювентус приобрел его за 112 млн евро у Реала и заключил с футболистом 4-летний контракт.

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Ювентус Ювентус Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Хуан Куадрадо Хуан Куадрадо
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