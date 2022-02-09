Кубок Италии, 1/4 финала

Интер – Рома – 2:0

Голы: Джеко, 1, Санчес, 68

Трибуны Сан-Сиро тепло встретили Жозе Моуринью, который выигрывал для них требл. А вот футболисты Интера не были столь приветливыми. Уже на первой минуте Руй Патрисиу вынимал мяч из сетки ворот. Никто не мешал Джеко замкнуть навес Перишича.

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Первые минут 20 Интер тотально доминировал и создал много моментов. Уже за этот период счет должен был стать разгромным. Однако Рома выстояла и принялась налаживать свою игру. Большие надежды были на второй тайм. После перерыва "волки" действительно заиграли гораздо интереснее и активнее. Интер, похоже, этого не ожидал и едва не поплатился. Дзаньоло опередил Хандановича и бил уже по пустым воротам, но Шкриняр чудом успел вынести с линии. Яркий сейв от защитника.

May have been offside but amazing stuff from Skriniar pic.twitter.com/YE0uV9B4Je — SM1LEY9 (@Smiley_1932) February 8, 2022

При таких условиях хозяевам очень повезло не пропустить, а они еще и второй забили. Это Алексис Санчес роскошно пробил из-за пределов штрафной. Шедевр, справиться с которым у Патрисиу почти не было шансов. За Рому ответил Абрахам. Англичанин был первым на мяче после углового, но пробил в перекладину. Симоне Индзаги провёл ряд замен, сбив атакующие попытки гостей. Римляне так и не смогли забить хотя бы один мяч. Интер вышел в полуфинал Кубка Италии. За путевку в решающий матч турнира "нерадзурри" поспорят с победителем пары Милан – Лацио.

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