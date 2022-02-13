Чемпионат Италии 2021/22, 25-й тур

Милан – Сампдория – 1:0

Голы: Леау, 8

Верона – Удинезе – начало в 16:00

Дженоа – Салернитана – начало в 16:00

Эмполи – Кальяри – начало в 16:00

Сассуоло – Рома – начало в 16:00

Милан благодаря ничьей Интера и Наполи получил возможность вырваться в лидеры Серии А, однако для этого необходимо было победить в родных стенах Сампдорию. Хозяева так настроились, что открыли счёт уже на 8-й минуте встречи – причём ассист отдал голкипер! Меньян запустил шикарную передачу на левый фланг, а Леау, приняв её, красиво обошел Берешински и влетел в штрафную. Оказавшись перед вратарём, Рафаэль пробил в дальний угол. 1:0!

Казалось, что это начало разгрома, но до конца первого тайма болельщики увидели только один опасный момент. Его провёл Милан: Мессиас на 44-й минуте получил скидку и метров с 22-х выстрелил в правый нижний угол – Фальконе спас Сампу.

Во втором тайме "россонери" работали гораздо острее, регулярно завершая атаки врыванием в штрафную с мощным ударом в створ (Жиру бил даже в падении через себя). Отчаянная игра Фальконе оставляла Сампу в игре, однако возле чужих ворот у генуэзцев ничего не получалось. Несмотря на этот факт, Супрягу на поле не выпустили – украинец просидел весь поединок в запасе.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу хозяев. Милан выходит на первую позицию в турнирной таблице, опережая Интер на одно очко, но у "нерадзурри" остаётся матч в запасе.

Наполи упустил победу над Интером и потерял возможность возглавить турнирную таблицу Серии А