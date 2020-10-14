"Это хорошая победа. Претензий к желанию и самоотдаче футболистов сборной Украины нет. Порядок и работоспособность бьет класс. У кого-то могут возникнуть претензии по структуре игры "сине-желтых". Но кто сказал, что так нельзя, что такой футбол не имеет права на жизнь?

Украина – Испания – 1:0 – видео гола Цыганкова и обзор матча

По составу... Кто мог сыграть – физически и по состоянию здоровья, тот и вышел на поле. Шапаренко и Макаренко освежили игру команды. Было понятно, что выйти из такой ситуации на том же багаже, что и в поединке с Германией, нельзя. Единственное, что меня удивило, это невыход в "старте" Цыганкова. Зато замена Зубков – Цыганков сработала на все 100 процентов.

В эпизоде ​​с голом в ворота сборной Испании де Хеа далеко вышел из ворот. Но пусть тренерский штаб гостей с этим разбирается. Хочется, прежде всего, отметить великолепное исполнение Цыганкова. Никто, конечно, на такой результат не надеялся. Очень уж сложные матчи у сборной Украины вышли с Францией и Германией. Однако, видно, что разговор в нашей команде произошел очень серьезный. Впрочем, играть так и в дальнейшем нельзя – необходимо налаживать атакующие действия.

Есть ли для этого у "сине-желтых" потенциал? Мы уже немного забыли, что сборной Украины во всех этих матчах пришлось обойтись без опытных футболистов Шахтера, без Зинченко... Но, как показала игра, у Андрея Шевченко есть около 25 человек, из которых он может выбирать. У нас есть хорошая молодежь – тот же Забарный, Сироту можно задействовать, и в сборной U-21 есть качественные исполнители. Думаю, Шевченко разберется с кадрами", – сказал Буряк в комментарии изданию Footboom.

Напомним, накануне поединка Леонид Буряк не оставлял украинцам в матче с Испанией никаких шансов. Зато подопечные Шевченко получили историческую победу над "Фурия Роха" (1:0) и утерли нос всем экспертам.

Украина – Испания: Шевченко и неудобный момент, изумительный триумф в новом стиле Динамо, величие списанных украинцев