Первый тайм завершился без голов, а после перерыва Украины таки нашла свой момент. На 76 минуте Ярмоленко бросил в прорыв Цыганкова, который наказал Де Хеа за опрометчивый выход из ворот. Удар в ближний угол – 1: 0.

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Видео гола Цыганкова: