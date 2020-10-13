Украина – Испания – видео гола Цыганкова
23:25 - Читати українською
Сборная Украины встречается с Испанией в 4-м туре Лиги наций 2020/21. Смотрите видео гола Виктора Цыганкова.
завершено
Первый тайм завершился без голов, а после перерыва Украины таки нашла свой момент. На 76 минуте Ярмоленко бросил в прорыв Цыганкова, который наказал Де Хеа за опрометчивый выход из ворот. Удар в ближний угол – 1: 0.
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Видео гола Цыганкова:
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