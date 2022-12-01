Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мыслями о победе над Польшей в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 и соперника "Альбиселестес" в 1/8 финала – Австралию.

"Мы довольны тем, как сыграли против Польши, это была непростая игра. Надо было играть и побеждать команду, которую устраивала ничья. Это был очень трудный матч, но мы сыграли правильно. Игроки провели очень хорошую, очень содержательную игру. Иногда не всегда выходит, но продолжение поиска правильных решений в результате оправдывает себя.

Нереализованный пенальти в исполнении Месси в видеообзоре матча Польша – Аргентина – 0:2

Все матчи на чемпионате мира сложны. Никто не ожидал, что Саудовская Аравия победит нас. Современный футбол – это матч за матчем. Даже играя хорошо, ты можешь проиграть. Каждый, кто считает, что с Австралией будет легко – ошибается.

Польша – команда, хорошо выходит в контратаки, но мы этого не допустили. Это была больше наша заслуга, чем ошибка. У нас нет времени на отдых. Мы первые в группе и нам нужно сыграть в очень короткие сроки", – цитирует Скалони официальный сайт Аргентинская футбольная ассоциация.

Напомним, Аргентина уверенно победила Польшу (2:0) и завершила группу C на первом месте. Интересно, что Месси не реализовал пенальти.

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