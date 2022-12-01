Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні поділився думками про перемогу над Польщею в матчі 3-го туру групового етапу ЧС-2022 та суперника "альбіселестес" в 1/8 фіналу – Австралію.

"Ми задоволені тим, як зіграли проти Польщі, це була непроста гра. Треба було грати та перемагати команду, яку влаштовувала нічия. Це був дуже важкий матч, але ми зіграли правильно. Гравці провели дуже хорошу, дуже змістовну гру. Іноді не завжди виходить, але продовження пошуку правильних рішень в результаті виправдовує себе.

Нереалізований пенальті у виконанні Мессі у відеоогляді матчу Польща – Аргентина – 0:2

Всі матчі на чемпіонаті світу складні. Ніхто не очікував, що Саудівська Аравія переможе нас. Сучасний футбол – це матч за матчем. Навіть граючи добре, ти можеш програти. Кожен, хто вважає, що з Австралією буде легко – помиляється.

Польща – команда, яка добре виходить в контратаки, але ми цього не допустили. Це була більше наша заслуга, ніж їх помилка. У нас немає часу на відпочинок. Ми перші в групі і нам потрібно зіграти в дуже короткий термін", – цитує Скалоні офіціний сайт Аргентинської футбольної асоціації.

Нагадаємо, Аргентина впевнено перемогла Польщу (2:0) та завершила групу C на першому місці. Цікаво, що Мессі не реалізував пенальті.

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