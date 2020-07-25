"Хто не ризикує, той не виграє": екс-легіонер Динамо підтримав Суркіса у запрошенні Луческу

"У Румунії призначення Луческу сприйняли з радістю. Футбольний світ в Румунії чекав уже, що Містер прийме команду. Вік? Дивіться на Ібрагімовіча або Роналду. Це просто цифри, які змінюються щороку.

Вербіч: Ніхто не чекав Луческу, але президент так вирішив

Я вважаю, що він дуже хороший тренер і професіонал. Я думаю, він принесе багато користі Динамо. Читав, що це ризикований крок президента, але хто не ризикує, той не виграє.

Коли я приїхав до Києва, був трансфер Філімонова зі Спартака. Такий ажіотаж був, говорили, що він найкращий. Пам'ятайте, як він закінчив? Кілька ігор на жахливому рівні і він виїхав до Росії. Якщо вболівальники настільки проти Луческу, то вони ще сильніше будуть його любити, коли він буде вигравати", – сказав Гіоане у коментарі програмі "Залишайся з футболом".

Нагадаємо, поразка в останньому турі від Колоса (0:2) змусила президента клубу Ігоря Суркіса відправити у відставку тренерський штаб на чолі з Олексієм Михайличенком і призначити на вакантну посаду несподіваного кандидата – Мірчу Луческу. Новий наставник Динамо викликав неоднозначну реакцію у футбольної України, адже у 2004-2016 роках очолював найпринциповішого суперника киян – донецький Шахтар.

Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо