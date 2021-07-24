Черговий український клуб оновив екіпірування перед стартом кампанії 2021/22 і наніс на футболки важливе гасло.

Перед стартом Другої ліги Таврія-Сімферополь отримала нову ігрову форму на сезон 2021/22, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нова форма виконана в традиційних кольорах – синьому, червоному і білому. Команда буде грати в формі від іспанського бренду Kelme. Головною особливістю оновленого екіпірування є гасло, прописане із зовнішнього боку на спині: "Крим – це Україна!".

"Сьогодні ми не граємо за трофеї, ми граємо за щось більше. Адже місія клубу символізує не лише спортивну гру, але й той факт, що Крим є і залишається невід'ємною частиною України", – йдеться в заяві клубу.

Нагадаємо, Таврія-Сімферополь виступатиме у групі Б Другої ліги. Свій перший поєдинок підопічні Сергія Пучкова проведуть вже у неділю, 25 липня, проти херсонського Кристала.

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