"Конечно, задумывался о разнице между той Таврией и нынешней. Если брать по личностям, которые играли у меня -одиннадцатьтринадцать лет назад в симферопольской команде, то сейчас в ней нет иностранцев. А они в то время были квалифицированными. Например, Идахор – прекрасный нападающий. Или же Любенович – хорошего уровня полузащитник. А еще были Джуричич, Маркович, Гигиадзе...

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Ярких имен в ту пору в Таврии хватало. Всех их помню. Что же касается нынешней Таврии, то хочу слепить крепенькую команду-звезду, которая смогла бы достичь высоких целей. В этом мне помогают единомышленники, среди которых мой давний ассистент Константин Полищук. С ним мы работаем вместе еще с 2005 года. Президент клуба Эдуард Репилевський делает все для того, чтобы у Таврии не было никаких проблем по кадрам, проживанию, питанию, экипировке. Он заботится о том, чтобы все было на высшем уровне.

В Крыму был уже давно. В 2015-м или 2016 году. Не могу туда ехать, хотя в Крыму у меня миллион друзей. Для меня это больная тема, о ней даже не хочу говорить. Вот когда вернут Крым, то тогда поеду туда и буду там жить", – заявил Пучков в интервью Meta-ratings.

Напомним, специалист работал в Таврии с 2008 по 2010 годы, выиграв Кубок Украины 2009/10. Недавно Пучков снова возглавил клуб, который сейчас базируется в Херсонской области.

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