Крутости Довбика завидует даже сама природа – курьезное видео с презентации украинца в Жироне
18:04 - Читати українською
Нападающий Жироны Артем Довбик оказался в неловкой ситуации во время презентации в испанском клубе.
Довбика сегодня официально презентовали в статусе игрока Жироны, но не обошлось без казусов.
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Артем позировал с флагом Украины, как вдруг баннеры, которые стояли за футболистом, завалило сильным порывом ветра.
Напомним, Довбик перешел в Жирону из СК Днепр-1 за 7 миллионов евро. Украинец подписал контракт с испанским клубом до 2028 года. Напомним, в прошлом сезоне УПЛ Артем стал лучшим бомбардиром, забив 24 гола.
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