Нападающий Жироны Артем Довбик оказался в неловкой ситуации во время презентации в испанском клубе.

Довбика сегодня официально презентовали в статусе игрока Жироны, но не обошлось без казусов.

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Артем позировал с флагом Украины, как вдруг баннеры, которые стояли за футболистом, завалило сильным порывом ветра.

Напомним, Довбик перешел в Жирону из СК Днепр-1 за 7 миллионов евро. Украинец подписал контракт с испанским клубом до 2028 года. Напомним, в прошлом сезоне УПЛ Артем стал лучшим бомбардиром, забив 24 гола.

Довбик сказав adios – хто його замінить?