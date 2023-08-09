Нападник Жирони Артем Довбик опинився в незручній ситуації під час презентації в іспанському клубі.

Довбика сьогодні офіційно презентували в статусі гравця Жирони, але не обійшлось без казусів.

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Артем позував з прапором України. Втім, стихія вирішила трохи зіпсувати кадри. Раптом банери, які стояли за футболістом, завалило сильним поривом вітру.

Нагадаємо, Довбик перейшов в Жирону зі СК Дніпро-1 за 7 мільйонів євро. Українець підписав контракт з іспанським клубом до 2028 року. Нагадаємо, в минулому сезоні УПЛ Артем став найкращим бомбардиром, забивши 24 голи.

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