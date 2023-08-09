"Ответственность, конечно, чувствуется. На меня были потрачены рекордные деньги. Я хочу выжать максимум из себя в этой команде. Думаю, что моя работа на футбольном поле конвертируется в голы в Ла Лиге.

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Цыганков посоветовал, чтобы я не был сильно скромным и ничего не боялся. Он признался, что это было его проблемой в начале, что он боялся что-то спрашивать. Из-за этого больше времени ушло на адаптацию. Думаю, его присутствие здесь даст мне больше свободы", – сказал Довбик в комментарии "Футбол TIME".

Напомним, дебютировать за Жирону Артем сможет уже в ближайшие выходные – в субботу, 12 августа, Жирона стартует в новом сезоне выездным матчем Примеры против Реал Сосьедада. Начало встречи в 18:00.

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