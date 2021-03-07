"Я стараюсь давать максимум от себя в каждой игре, и каждая неудачная передача в направлении моего партнера раздражает меня. Стараюсь стремиться к совершенству в этом смысле, хотя ты никогда не можешь быть идеальным.

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Я оттачиваю это и работаю над передачами непрерывно в течение многих лет. Как я всегда говорил, моя идея заключается в том, чтобы уйти на пенсию в Реале, и именно это я постараюсь сделать", – приводит слова Крооса Goal со ссылкой на телеканал мадридского Реала.

Отметим, что Тони провел больше матчей в составе мадридского клуба среди немецких игроков. В текущем сезоне хавбек провел 31 матч, отметившись 2 голами и 7 ассистами.

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