Кроос зізнався, де хотів би завершити кар'єру
Півзахисник Реала Тоні Кроос розкрив свої плани щодо завершення ігрової кар'єри.
"Я намагаюся давати максимум від себе в кожній грі, і кожна невдала передача в напрямку мого партнера, дратує мене. Намагаюся прагнути досконалості в цьому сенсі, хоча ти ніколи не можеш бути ідеальним.
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Я відточую це і працюю над передачами безперервно протягом багатьох років. Як я завжди говорив, моя ідея полягає у тому, щоб піти на пенсію в Реалі, і саме це я намагатимусь зробити", – наводить слова Крооса Goal з посиланням на телеканал мадридського Реала.
Зазначимо, що Тоні провів найбільше матчів у складі мадридського клубу серед німецьких гравців. У поточному сезоні хавбек провів 31 матч, відзначившись 2 голами та 7 асистами.
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