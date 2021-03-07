"Я намагаюся давати максимум від себе в кожній грі, і кожна невдала передача в напрямку мого партнера, дратує мене. Намагаюся прагнути досконалості в цьому сенсі, хоча ти ніколи не можеш бути ідеальним.

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Я відточую це і працюю над передачами безперервно протягом багатьох років. Як я завжди говорив, моя ідея полягає у тому, щоб піти на пенсію в Реалі, і саме це я намагатимусь зробити", – наводить слова Крооса Goal з посиланням на телеканал мадридського Реала.

Зазначимо, що Тоні провів найбільше матчів у складі мадридського клубу серед німецьких гравців. У поточному сезоні хавбек провів 31 матч, відзначившись 2 голами та 7 асистами.

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