Фанаты Баварии поедут в Берлин поддержать команду – такое поведение может сорвать сезон

Немецкие болельщики не хотят слышать призывов соблюдать карантин.

Бундеслига возобновляется на этой неделе с очень строгими правилами. Клубы согласились их выполнять, а вот за поведение болельщиков никто не может ручаться. Матчи с пустыми трибунами не означают, что фаны будут сидеть дома. Уже есть первый прецедент непослушания.

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Глава фан-клуба Баварии "Red Power" Петер Шиссль заявил, что в воскресенье поедет в Берлин на матч мюнхенцев против Униона. "Я не упущу возможности поехать и поддержать свою команду на месте. Пусть даже не на стадионе", – сказал Шиссль. По его словам, в столицу поедет далеко не он один. "Многие также планируют поехать в Берлин. Но по отдельности, не группами", – добавил фанат.

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге просил болельщиков воздержаться от поездок на матчи, однако те решили не слушать никого. С большой вероятностью фаны все равно будут собираться под стадионами на матчи. Если это будет иметь массовый характер – проведение Бундеслиги окажется под угрозой.

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