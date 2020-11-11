"К сожалению, мы ничего не решаем как игроки. Мы просто марионетки ФИФА и УЕФА. Если бы существовал союз игроков, мы не играли бы Лигу наций и не провели бы Суперкубок Испании в Саудовской Аравии.

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Эти соревнования направлены на то, чтобы высосать все с точки зрения финансов. Но я сторонник оставлять такие вещи, если они хорошие. Национальные первенства с Лигой чемпионов, чемпионатом мира и чемпионатом Европы – лучшие товары.

Что касается идеи создания Суперлиги, то со спортивной точки зрения это, безусловно, было бы интересно, потому что были бы только лучшие игры. Рейтинги будут хорошими. Но разрыв между большими и маленькими клубами будет еще больше. Это не всегда означает больше, быстрее и еще больше денег", – сказал Кроос в эфире подкаста "Einfach mal Luppen".

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